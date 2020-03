Wie Unternehmen das Vier-Milliarden-Euro-Paket nutzen können

Die Regierung muss in diesen Tagen nicht nur die Gesundheit der Menschen schützen, sondern auch die Wirtschaft vor einem Kollaps bewahren. Mehr als 99 Prozent der heimischen Firmen sind Ein-Personen-Unternehmen (EPU) oder Klein- und Mittelbetriebe. Viele von ihnen erleiden durch die aktuelle Ausnahmesituation große bis totale Umsatzausfälle.

Rasche Hilfe

Das von der Regierung geschnürte Paket über vier Milliarden Euro soll die Liquidität der Unternehmen gewährleisten und damit Arbeitsplätze sichern. In Härtefällen soll es extra Hilfe geben. So sehen die Maßnahmen im Details aus: Für die Corona-Kurzarbeit werden der Wirtschaft 400 Millionen Euro zugesichert. Diese neue Form der Kurzarbeit wird für Unternehmen schneller und leistbarer werden. Außerdem wird sie für alle Unternehmensgrößen und alle Branchen gelten und nicht nur für die Industrie, so wie das bisher der Fall war.

Neu ist, dass die Corona-Kurzarbeit innerhalb von 48 Stunden abrufbar ist. Bisher waren dafür mehr als sechs Wochen notwendig. Neu ist auch, dass Mitarbeiter zur Gänze zu Hause sind und gleichzeitig im Unternehmen beschäftigt bleiben. Bisher blieb dafür als einzige Konsequenz die Arbeitslosigkeit.