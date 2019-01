Wie "Otto Normalverbraucher" sein Geld anlegen kann

KURIER: Warum schwächeln die Börsen, vor allem in Europa?

Peter Brezinschek: Die Politik macht die Musik auf den Finanzmärkten. Das Jahr 2018 hat eine Weisheit widerlegt: dass „politische Börsen“ kurze Beine haben. 2019 werden sich die politischen Einflussfaktoren auf die Finanzmärkte fortsetzen: Brexit, globaler Handelskonflikt, europäische Schuldenfrage und US-Sanktionen.

In Amerika war der Börse-Einbruch nicht so schlimm wie in Europa. Ist das ein „Trump-Effekt“ – also auch eine Folge seiner Steuerreform?

In den USA hatten sie statt zehn bis elf Prozent Gewinnwachstum plötzlich 23 bis 24 Prozent. In Europa hingegen waren die Schätzungen zu Jahresbeginn 2018 noch zweistellig, wurden dann aber reduziert. Was übrigens auch für den ATX gilt. Wir hatten vor einem Jahr noch zehn Prozent Gewinnwachstum für die Unternehmen geschätzt. Am Ende ist es ein mageres Plus von nicht einmal drei Prozent geworden. Die Trumpsche Steuerreform hat gewirkt. Aber dieser Effekt läuft 2019 aus. Die spannende Frage ist: Können die amerikanischen Unternehmen von diesem hohen Niveau noch zulegen?

Was raten Sie dem „ Otto Normalverbraucher“ unter den Anlegern? Null Zinsen am Sparbuch, Wertpapiere haben hohe Gebühren und unterlagen zuletzt starken Schwankungen, ein Bausparvertrag ist wenig attraktiv.

Wenn man den Anlagehorizont weit genug spannt – also acht bis zehn Jahre und mehr – dann wird man an Aktien nicht vorbeikommen. 15 bis 20 Prozent des Vermögens sollte schon in Aktien veranlagt werden – je nach Risikoneigung und möglichst breit gestreut. Hier kommt ein regelmäßiges Ansparen in Fonds in Frage. Das ist die einzige Chance für nennenswerte reale Erträge, die die Inflation übersteigen. Für kurzfristiges Anlegen sind Sparbuch oder Bausparen geeignet. Tatsächlich nicht sehr attraktiv sind festverzinsliche Wertpapiere, wenn sie nur null bis ein Prozent Zinsen abwerfen, aber gleichzeitig Spesen und Depotgebühren haben.

Ist es eigentlich vernünftig, jetzt in Aktien einsteigen bzw. nachzukaufen – oder gilt das alte Sprichwort, dass man nicht ins fallende Messer greifen soll?

Ich plädiere für einen Vermögensaufbauplan: also ein monatliches Ansparen, wo ich mehr Aktien kaufe, je niedriger die Kurse sind – und weniger, wenn die Kurse ansteigen. Auf lange Sicht sind dann Börsencrashes kein Problem. Es kommt natürlich darauf an, welche Risikoneigung man hat.

Warum ist selbst beim gut dastehenden, internationalen Unternehmen voestalpine die Aktie eingebrochen?

Die Voest hat ein tolles Jahr 2017 gehabt und interessante Gewinnaussichten für 2018. Dann sind einige negative Meldungen gekommen: Sanktionen auf der Handelsseite, Strafzölle auf Stahl und Aluminium durch die USA, die Pause bei Hochöfen (durch eine routinemäßige Erneuerung, die aber länger als erwartet dauerte, Anm.). Die Voest hat dann eine Gewinnwarnung herausgegeben, dass die Ertragsziele doch nicht erreicht werden. Dadurch hat die Aktie im Vorjahr 48 Prozent verloren. Sie ist nun aber weit unter ihrem Wert geschlagen. Auf dem aktuellen Niveau hat sie eine Dividendenrendite von über 5,5 Prozent – weit mehr, als Sie mit einem festverzinslichen Papier erreichen können.