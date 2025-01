Wie es mit der Inflation jetzt weitergeht

Rechnet man freilich auch alle anderen Maßnahmen im Energiebereich dazu, die mit Jahresbeginn entweder ausgelaufen sind oder heuer neu zu wirken beginnen – zum Beispiel die Netzkostenzuschüsse oder der höhere CO 2 -Preis – hätte die Dezember-Inflation sogar 3,3 Prozent betragen.

Schlechtes Omen

Das sind natürlich keine guten Vorzeichen für das heurige Jahr und die leidige Frage nach der weiteren Inflationsentwicklung.

Wifo-Experte Josef Baumgartner bestätigt die Einschätzung der Statistik Austria. Auch er sagt, dass die wegfallenden Entlastungsmaßnahmen im Energiebereich die Inflation wieder nach oben treiben werden.

Statt der 2,0 Prozent im Dezember erwartet Baumgartner jetzt eine Teuerungsrate in Höhe von 2,5 bis 2,75 Prozent im Jänner. Erst in der zweiten Jahreshälfte dürften die Monatswerte wieder schrittweise sinken. Dann nämlich, wenn parallel zu geringeren Lohnabschlüssen auch die zuletzt kräftig gestiegenen Dienstleistungspreise in Gastronomie und Hotellerie wieder sinken. Aber auch die Treibstoffpreise dürften weiter sinken und den kräftigen Anstieg bei den Strompreisen zusätzlich kompensieren helfen. Baumgartner erwartet daher für das Gesamtjahr 2025 im Durchschnitt eine Inflationsrate von 2,3 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr war die durchschnittliche Jahresteuerung bereits auf 2,9 Prozent gesunken – von 7,8 Prozent im Jahr 2023 kommend.