Trotz Beliebtheit: Immer weniger Menschen im Homeoffice

Insbesondere in Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor, der IT-Branche oder in sonstigen "Angestelltenbetrieben", wo die Arbeitsleistung weitgehend vom Schreibtisch beziehungsweise vor dem Monitor erbracht werden kann, hat sich die flexible Arbeitsweise rasch etabliert. Freilich war dies nicht überall möglich: Industrieunternehmen mussten ihre Produktion kurzfristig einstellen oder herunterfahren, selbiges galt etwa für die Gastronomie und viele andere Wirtschaftssparten. Ihnen wurde in Österreich mit Kurzarbeit und anderen Hilfen unter die Arme gegriffen.

Homeoffice wird vielerorts zurückgedrängt

Auch nach der Pandemie blieb das Arbeiten von zu Hause beliebt, erleben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Führungskräfte dadurch doch eine bessere Work-Life-Balance oder mehr Flexibilität im Alltag.

Dennoch heißt es nun vielerorts wieder: "Back to Office". Nicht nur, aber vor allem in den USA zeichnet sich derzeit ein Gegentrend ab. Ob Amazon, JP Morgan, oder Google: Sie alle riefen für ihre Betriebe in jüngerer Vergangenheit großteils das Ende der Arbeit von zu Hause aus. Auf striktes Arbeiten aus dem Büro setzt außerdem die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump, der Staatsbediensteten jüngst die Kündigung nahelegte, sollten sie nicht dauerhaft an ihren ursprünglichen Arbeitsplatz zurückkehren wollen.