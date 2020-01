Weniger Abrisse von Gründerzeit-Häusern aber Kritik an Stadt Wien

Vor eineinhalb Jahren ist der Abriss von Gründerzeithäusern durch eine Novelle der Wiener Bauordnung deutlich erschwert worden. Nun ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen, meint Markus Landerer, Vorstand der Initiative Denkmalschutz. Und sein Resümee fällt – grundsätzlich – positiv aus. „Wir sehen eine Beruhigung und eine Verbesserung“, sagt Landerer. Die Abbruchmeldungen, die im Verein eintrudeln, seien deutlich weniger geworden.

Die Stadt Wien selber halte sich aber nicht an ihre eigenen Regeln, bemängelt er. Statt mit gutem Beispiel voranzugehen, würden Gebäude vernachlässigt und bewusst verfallen gelassen, meint der Denkmalschützer.

Er zählt einige Beispiele auf: Der Pavillon VIII am Otto-Wagner-Areal am Steinhof würde seit Jahren verfallen. Mittlerweile wachse sogar ein Baum aus dem Gebäude. Auch die Kliniken im AKH in der Lazarettgasse befänden sich in einem immer schlechteren Zustand.