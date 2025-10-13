Obst-Fans aufgepasst: Weintrauben aus Syrien zurückgerufen
Weintrauben schmecken nicht nur, sondern sind auch gesund: Das Obst enthält zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, unterstützt somit das Herz-Kreislauf-System, stärkt das Immunsystem, fördert die Verdauung und liefert schnelle Energie. Die Trauben enthalten aber auch viel Zucker ...
... und in sehr seltenen Fällen auch einen hohen Gehalt an chemischen Stoffen – wie bei einer bestimmten Lieferung von Weintrauben des Lieferanten Hamza Ebrahim Company. Aus diesem Grund wird dieses Obst offiziell zurückgerufen.
Trauben aus Syrien
Spaces Square One im 19. Wiener Gemeindebezirk schreibt in einer Aussendung: "Wir wurden soeben von der MA 59 darüber informiert, dass die Trauben aus Syrien einen hohen Gehalt an chemischen Stoffen aufweisen. Daher bitten wir unsere Kunden, die diese Produkte bei uns gekauft haben, sie wieder zurückzubringen, damit wir sie vernichten können."
Es handelt sich um Weintrauben des Lieferanten Hamza Ebrahim Company mit dem Lieferungsdatum: 26.09.2025.
