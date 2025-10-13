Obst-Fans aufgepasst: Weintrauben aus Syrien zurückgerufen

Weintrauben schmecken nicht nur, sondern sind auch gesund: Das Obst enthält zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, unterstützt somit das Herz-Kreislauf-System, stärkt das Immunsystem, fördert die Verdauung und liefert schnelle Energie. Die Trauben enthalten aber auch viel Zucker ...

... und in sehr seltenen Fällen auch einen hohen Gehalt an chemischen Stoffen – wie bei einer bestimmten Lieferung von Weintrauben des Lieferanten Hamza Ebrahim Company. Aus diesem Grund wird dieses Obst offiziell zurückgerufen.