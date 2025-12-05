Weihnachtspost: Bis wann Brief und Paket bei der Post sein müssen

Wer seinen Liebsten innerhalb Österreichs ein Weihnachtspaket schicken will, sollte das bis 19. Dezember erledigen. Wird zum Expresspaket gegriffen, verlängert sich die Frist bei der Österreichischen Post auf den 22. Dezember.

Beim Brief ist die Deadline der 18. Dezember., beim Premium-Brief der 22. Dezember, so die Post. Das Paket in die angrenzenden Länder muss am 18. Dezember bei der Post sein. Für weiter entfernte Staaten in der EU ist es der 17. Dezember, für den "Rest" der Welt der 16. Dezember.