Weihnachtspost: Bis wann Brief und Paket bei der Post sein müssen
Zusammenfassung
- Weihnachtspakete innerhalb Österreichs sollten bis 19.12. verschickt werden, Express bis 22.12., Briefe bis 18.12., Premium-Briefe bis 22.12.
- Für Sendungen ins Ausland gelten frühere Fristen: Nachbarländer 18.12., EU 17.12., weltweit 16.12.; die Post empfiehlt frühzeitigen Versand.
- Postfilialen haben rund um Weihnachten erweiterte Öffnungszeiten, und es gibt flexible Empfangsoptionen wie Abstellen, Umleiten oder Wunsch-Nachbar.
Wer seinen Liebsten innerhalb Österreichs ein Weihnachtspaket schicken will, sollte das bis 19. Dezember erledigen. Wird zum Expresspaket gegriffen, verlängert sich die Frist bei der Österreichischen Post auf den 22. Dezember.
Beim Brief ist die Deadline der 18. Dezember., beim Premium-Brief der 22. Dezember, so die Post. Das Paket in die angrenzenden Länder muss am 18. Dezember bei der Post sein. Für weiter entfernte Staaten in der EU ist es der 17. Dezember, für den "Rest" der Welt der 16. Dezember.
Längere Öffnungszeiten
Generell empfiehlt die Post aufgrund der hohen Sendungsmengen einen Zeitpuffer beim Versand einzuplanen und frühzeitig zu versenden. Wie schon in der Vergangenheit auch haben alle Postfilialen erweiterte Öffnungszeiten rund um Weihnachten. Demnach haben sie am Samstag (20. Dezember) mindestens von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Montag (22. Dezember) und Dienstag (23. Dezember) von 8 bis 18 Uhr. Am 24. Dezember haben alle Postfilialen zumindest von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Wer den Packerl-Stress reduzieren will, kann auf die zahlreichen Angebote der Post zurückgreifen. Dies reicht vom Abstellen lassen bis zum Umleiten zur Poststation oder zum Wunsch-Nachbar. Die Empfangsoptionen können in der Post App aktiviert werden.
