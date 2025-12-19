Achtung: Weihnachten könnte zur Schuldenfalle werden

Weihnachten steht vor der Tür und viele Menschen wollen ihre Liebsten reich beschenken. Dabei ist die Versuchung groß, tiefer ins Geldbörsel zu greifen, als es die finanziellen Möglichkeiten erlauben. "Weihnachten ist eine Hochphase des Konsums, daher ist es natürlich eine Schuldenfalle", sagt Clemens Mitterlehner, Chef des Verbandes der Schuldenberatungen ASB, in einem APA-Interview. Er warnt vor Schulden für Weihnachtsgeschenke - "egal ob Ratenkauf oder Ausborgen". "Es ist gesellschaftlich so, dass man sich sehr viel über Geschenke definiert. Konsum hat einfach einen gewissen Stellenwert und eine Wichtigkeit vor allem zu Weihnachten", so Mitterlehner. Viele Menschen könnten diesem Konsumdruck "einfach nicht widerstehen". Eltern wollen bzw. müssen ihre Kinder beschenken, das geht laut dem Experten oft nur über Ratenzahlung und Kreditgeschäfte. Er spricht von einem "Teufelskreis".

In den Wochen vor Weihnachten lockt der Handel mit einer Fülle an Angeboten auch für die Finanzierung der Geschenke. "Die Gefahr etwa bei Ratenzahlung ist nicht, wenn ich sie einmal nutze, da verliere ich wahrscheinlich nicht den Überblick", erklärt Mitterlehner. "Schwierig wird es, wenn ich das mehrfach oder jedes Jahr mache", fügt er hinzu. Ratengeschäfte liefen oft über drei Jahre - das bedeute, für das heurige "Weihnachten zahle ich noch im nächsten und übernächsten Jahr" - eine "gefährliche Mixtur", so Mitterlehner. Beratungsanfragen auf hohem Niveau Seit etwa 2022 sind die Anfragen bei den staatlich anerkannten Schuldenberatungen auf hohem Niveau. Die durchschnittliche Schuldenhöhe in den Beratungen beträgt laut Mitterlehner rund 60.000 Euro - wobei das nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist, sondern nur die Menschen, die auch zur Beratung kommen, umfasst. Wie es sein kann, dass jemand so hohe Schulden anhäuft? Rund zwei Drittel dieser Schulden bestünden "sehr oft aus Zinsen, Inkasso, Gerichts- und Anwaltskosten", erklärt der Experte. Laut einer Studie würden sich Schulden, die man nicht bezahlt, binnen acht Jahren verdreifachen.