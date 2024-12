Private Keksverkäufe zu "Dumpingpreisen": Bäcker befürchten Umsatzeinbußen

So ärgert sich der niederösterreichische Bäcker-Innungsmeister Christian Heiss laut ORF-NÖ-Bericht, wenn er online sehe, wie Kekse privat und in großen Mengen zu "Dumpingpreisen" angeboten würden. "Die bieten 200 bis 300 Kilo an, um jeweils 30 Euro pro Kilo", sagt Heiss. Üblich seien 50 Euro pro Kilo. "Wenn das zehn bis 15 Hobbybäcker in der Umgebung anbieten, spürt man das schon", beklagt Heiss.

Verpflichtende Kennzeichnung fehlt oft

Für die "illegalen" Bäckerinnen und Bäcker bzw. Konditorinnen und Konditoren können Privatverkäufe steuerlich bzw. gewerberechtlich Brösel geben. Um die Haushaltskassa aufzubuttern, dürfen zwar kleine Mengen, die ohne Spezialgeräte hergestellt werden, verkauft werden. In vielen Fällen handle es sich aber nicht mehr um eine (legale) häusliche Nebenbeschäftigung, sagt Heiss.