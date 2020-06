Wegen Coronakrise keine Vienna Auto Show im kommenden Jänner

Die Vienna Autoshow (VAS), die zuletzt stets im Jänner gleichzeitig mit der Ferienmesse stattgefunden hat, wird es kommenden Jänner nicht geben. "Wir arbeiten bereits intensiv an Neukonzepten, die wir noch im Sommer dieses Jahres mit dem Verband der Automobilimporteure diskutieren werden", hieß es von Barbara Leithner vom Veranstalter Reed Exhibitions Österreich am Mittwoch in einer Aussendung.

Größte Publikumsmesse

Schon die heurige 14. Vienna Autoshow war etwas abgespeckt, denn große Anbieter wie Toyota, Fiat, Mazda, Volvo, Citroen und Nissan fehlten. Nun kommt aber die Coronakrise dazu, die die Kfz-Wirtschaft voll erfasst hat. Die Absage für Jänner wird von den Veranstaltern auch offiziell mit der COVID-19-Pandemie begründet.