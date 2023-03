Was die Österreicher heuer zum Osterfest einkaufen

Die Österreicherinnen und Österreicher geben heuer durchschnittlich 50 Euro für Ostergeschenke aus. Dies geht aus einer Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WKO) hervor. Der Großteil – 7 von 10 Befragten – will sein Osterbudget dabei in etwa gleich hoch halten wie in den Vorjahren.

15 Prozent gaben an, es zu erhöhen und 17 Prozent wollen den Gürtel heuer ein wenig enger schnallen und weniger für Geschenke ausgeben. Insgesamt werden dafür rund 260 Millionen Euro ausgegeben.

Top-Geschenke

Die Spitzenreiter unter den heurigen Geschenken sind - wenig überraschend - Schokohasen, Schokoeier und andere Süßigkeiten oder Pralinen: Mehr als zwei Drittel, konkret 68 Prozent, greifen laut Umfrage auf diese Klassiker zurück. Auf Rang zwei liegen mit 42 Prozent (gefärbte) Ostereier, gefolgt von Spielsachen auf dem dritten Platz, diese werden von 28 Prozent geschenkt. Außerdem finden sich noch Bargeld sowie Blumen oder Topfpflanzen unter den Top-5-Geschenken zu Ostern.