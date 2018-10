Warum heimische Dieselfahrer auf der Strecke bleiben

Zuerst im April dieses Jahres zwei Straßenzüge in Hamburg, ab Jänner nächsten Jahres große Teile des Stuttgarter Zentrums und in Teilen Frankfurts. In deutschen Städten werden Fahrverbote für ältere Dieselautos schon zur Realität. Weitere Metropolen mit besonders schlechter Luft wie Berlin, Köln, Bonn, Essen, Dortmund, Bochum oder München könnten folgen. Damit dieses Szenario nicht zur Realität wird, hat die deutsche Bundesregierung am Montag Abend erneut einen Diesel-Gipfel abgehalten. Ergebnis: Bis zu 1,5 Millionen Besitzer von in 14 Regionen zugelassenen, älteren Dieselautos erhalten Umtauschprämien oder eine Umrüstung der Hardware des Autos.

Problem: Die beschlossenen Maßnahmen sind nicht mit den Herstellern akkordiert. Verpflichtet werden könnten ohnehin nur deutsche Autobauer, deren Modelle in dem Land auch eine Betriebsgenehmigung erhalten. Ausländischen Herstellern kann die deutsche Regierung laut Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) nichts vorschreiben, ihre Typengenehmigung aus dem jeweiligen Land gilt EU-weit.