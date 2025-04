Warum Ex-OMV-Vorstand Thomas Gangl Liberty Steel wieder verlässt

Im März verabschiedete sich der Oberösterreicher, 54, wieder vom britischen Stahlkonzern Liberty Steel, dessen Europa-Chef er seit Juli 2024 war. Sanjeev Gupta, britischer Milliardär mit indischen Wurzeln, hatte Gangl engagiert, um die Werke am Kontinent mit 17.000 Mitarbeitern zu sanieren und bis 2030 auf eine emissionsfreie Produktion umzustellen. Gupta hatte angeschlagene Stahlwerke in Europa aufgekauft, die größten in Rumänien, Polen, Tschechien und Ungarn. Insgesamt hat der Konzern mehr als 30.000 Mitarbeiter.

Die Europa-Zentrale sollte von Rumänien nach Wien übersiedelt werden, eine Gesellschaft dafür wurde gegründet. Die Sanierung gelang in Rumänien, das polnische Werk wurde wegen seiner Bedeutung für die Rüstungsindustrie im staatsnahen Bereich aufgefangen. Der Kapitalbedarf ist enorm. Das Hochfahren eines Stahlwerkes kostet einen dreistelligen Millionenbetrag. Ein Elektrolichtbogenofen für die grüne Transformation kostet pro Standort 500 Millionen bis eine Milliarde Euro.

Ungünstigster Zeitpunkt

Gangl hatte das ausgesprochene Pech, diese Herkulesaufgabe zum ungünstigsten Zeitpunkt zu übernehmen. 2024 war das bisher schlechteste Jahr in der Geschichte der europäischen Stahlindustrie. Die Branche befürchtet, dass die USA und China den Druck noch weiter verschärfen werden.

„Die für ein bis zwei Jahre erforderliche Finanzierung des Europageschäfts konnte aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der Firmengruppe leider nicht wie geplant umgesetzt werden. Dadurch waren weder die Wieder-Inbetriebnahme der Werke in Europa noch die angestrebte Transformation möglich“, erklärt Gangl im Gespräch mit dem KURIER.