Warum das Weihnachts-Geschäft immer undurchsichtiger wird

Auch viele Gutscheine, die unter Christbäumen liegen, fallen aus der Statistik. Sie werden von Händlern erst dann als Umsatz verbucht, wenn sie eingelöst werden – also meist erst im Folgejahr. Damit sind sie für die Händler zumindest nicht verloren – so wie jene Umsätze, die ins Ausland abfließen, also auf die Konten internationaler Versandhändler. Allein der US-Riese Amazon setzt Schätzungen zufolge hierzulande knapp 650 Millionen Euro um, an zweiter Stelle folgt der deutsche Onlinehändler Zalando mit 230 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Top 250 Online-Händler in Österreich erwirtschaften zusammen 2,7 Milliarden Euro, davon landet fast die Hälfte (1,4 Mrd.) auf den Konten der Top-10 Onlinehändler. „Die Marktkonzentration nimmt noch nie da gewesene Ausmaße an“, sagt Rainer Will. Und sie steigt weiter. Denn von den rund 9000 Onlineshops in Österreich verkaufen immer mehr auch über Marktplätze wie Amazon.