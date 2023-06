Warnstreiks bei Benkos Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland

Unternehmen des Tiroler Immobilien-Investors Rene Benko bleiben weiter in den Schlagzeilen. Nachdem nach seinem Kika-Leiner-Verkauf in Österreich fast 2.000 Jobs wegfallen gibt es auch in Deutschland bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wieder Warnstreiks. Denn die Gewerkschaft Verdi setzt darauf, so den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen hoch zu halten.

Bestreikt werden sollen am Freitag die Standorte in Duisburg, Wuppertal, Dortmund, MĂŒnster, Köln, Siegburg, Aachen, Bochum, Oberhausen, MĂŒlheim und Essen, wie Verdi mitteilte. Wie viele BeschĂ€ftigte die Arbeit niederlegen und ob es zu EinschrĂ€nkungen fĂŒr die Kunden kommt, ist unklar.