Warnstreiks an mehreren Bahlsen-Standorten in Deutschland

Der BDSI erwarte, dass die Gewerkschaft bei dem nächsten Termin am 22. und 23. Juni zu ernsthaften und konstruktiven Gesprächen an den Verhandlungstisch zurückkehre, hieß es. Im Interesse der über 200 Unternehmen der Süßwarenindustrie und ihren 60.000 Beschäftigten strebten die Arbeitgeber einen Tarifvertrag vor Beginn der Sommerferien an.

In Hamburg waren Beschäftigte der Nestlé AG, von Unilever sowie von Barry Callebaut Cocoa und Cargill zum Warnstreik aufgerufen. Gleiches galt nach NGG-Angaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Carstens Lübecker Marzipan Erasmi & Carstens GmbH sowie der J.G. Niederegger GmbH an den Lübecker Standorten. Weitere Warnstreiks habe es in Süßwarenunternehmen in Berlin, Brandenburg und Thüringen gegeben.