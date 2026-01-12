Fisch-Liebhaber aufgepasst: Dieser Lachs hat falsches Ablaufdatum

Der Lebensmittelgroßhändler Interfood hat eine Rückrufaktion für das Produkt "Warhanek Bio Lachs" in der 100-Gramm-Packung gestartet. Grund für die Maßnahme ist ein Druckfehler beim Haltbarkeitsdatum.

Konkret geht es um Produkte mit der EAN-Nummer 9006382819200, auf deren Verpackung fälschlicherweise das Verbrauchsdatum "06.02.2026" angegeben wurde. Tatsächlich ist bzw. war die Ware nur bis zum "09.01.2026" haltbar. "Nach dem 09.01.2026 kann die Haltbarkeit des Produkts nicht mehr gewährleistet werden. Von einem Verzehr nach diesem Datum wird daher ausdrücklich abgeraten", teilte das Unternehmen in einer offiziellen Stellungnahme mit. Betroffen sind ausschließlich Packungen mit dem genannten Datum. Andere Produkte der Marke Warhanek oder Chargen mit abweichenden Verbrauchsdaten sind laut Interfood nicht Teil des Rückrufs.

Details zum Produkt Produkt: Warhanek Bio Lachs 100 g



EAN: 9006382819200



Fehlerhaftes Datum: 06.02.2026



Korrektes Datum: 09.01.2026