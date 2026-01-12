Wirtschaft

Fisch-Liebhaber aufgepasst: Dieser Lachs hat falsches Ablaufdatum

2 rohe Lachsstücke
Interfood Lebensmittelgroßhandel ruft das Produkt "Warhanek Bio Lachs 100g" zurück.
12.01.26, 11:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Lebensmittelgroßhändler Interfood hat eine Rückrufaktion für das Produkt "Warhanek Bio Lachs" in der 100-Gramm-Packung gestartet. 

Grund für die Maßnahme ist ein Druckfehler beim Haltbarkeitsdatum.

Achtung: Dieser Wasserkocher wird zurückgerufen

Konkret geht es um Produkte mit der EAN-Nummer 9006382819200, auf deren Verpackung fälschlicherweise das Verbrauchsdatum "06.02.2026" angegeben wurde. 

Tatsächlich ist bzw. war die Ware nur bis zum "09.01.2026" haltbar. "Nach dem 09.01.2026 kann die Haltbarkeit des Produkts nicht mehr gewährleistet werden. Von einem Verzehr nach diesem Datum wird daher ausdrücklich abgeraten", teilte das Unternehmen in einer offiziellen Stellungnahme mit.

Betroffen sind ausschließlich Packungen mit dem genannten Datum. Andere Produkte der Marke Warhanek oder Chargen mit abweichenden Verbrauchsdaten sind laut Interfood nicht Teil des Rückrufs.

Was Kunden nun tun können

Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt bereits erworben haben, können es problemlos zurückgeben. Eine Rückerstattung des Kaufpreises erfolgt in allen Spar-, Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Filialen, auch ohne Vorlage des Kassabons.

Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen die entsprechenden Märkte bereit. Verbraucherinnen und Verbraucher werden gebeten, das Produkt nach Ablauf des korrekten Haltbarkeitsdatums nicht mehr zu verzehren.

Mehr zum Thema

Rückruf
kurier.at, msim  | 

Kommentare