Die Europäische Kommission hat eine dringende Warnung vor einem Glaswasserkocher der Marke Michelino mit einem Fassungsvermögen von 1,8 Litern ausgesprochen. Der Grund für diese Warnung: eine mögliche Belastung durch kurzkettige chlorierte Paraffine (SCCPs). Diese Stoffe gelten als umwelt- und gesundheitsschädlich und können langfristige Schäden verursachen.

Was sind SCCPs? SCCPs, die häufig als Weichmacher in Kunststoffen verwendet werden, sind für ihre hohe Umweltbeständigkeit bekannt. Sie reichern sich nicht nur in der Natur, sondern auch in Wildtieren und im menschlichen Körper an. Selbst geringe Mengen können giftig für Wasserorganismen sein. Die Europäische Kommission betont: "SCCPs verbleiben langfristig in der Umwelt, sind bereits in geringen Konzentrationen giftig für Wasserorganismen und reichern sich in Wildtieren und Menschen an, wodurch sie ein Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen."

Details zum Produkt Produkt: Wasserkocher



Name: Glaswasserkocher, 1,8 l



Marke: MICHELINO



Chargennummer: #BE0006026



Typ/Modellnummer: 74355