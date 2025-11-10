Gesundheitsgefährdung: Knorr ruft beliebte Suppe zurück
Zu einem großen Produktrückruf kommt es derzeit bei Knorr. Im Produkt Kaiser Teller Waldpilz Suppe mit der Chargennummer 528219C93 könnten kleine Metall- und Gummiteile enthalten sein, womit eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Die betroffene Ware ist nicht zum Verzehr geeignet, wie die Unilever Austria GmbH mitteilt.
Knorr ruft Waldpilz-Suppe zurück: Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist betroffen
Betroffen ist auschließlich das Produkt mit der genannten Chargennummer und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04/2027. Beides ist auf der Rückseite des Produkts zu finden. Alle anderen Produkte der Marke Knorr sind sicher und können weiterhin konsumiert werden.
Besitzer einer betroffenen Packung sollen ein Foto der Vor- und Rückseite der Verpackung machen und es per Mail an unilever.oesterreich@unilever.com senden oder sich an den Verbraucherservice wenden.
Das Unternehmen entschädigt betroffene Kunden.
Kommentare