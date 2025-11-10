Gesundheitsgefährdung: Knorr ruft beliebte Suppe zurück

Zu einem großen Produktrückruf kommt es derzeit bei Knorr. Im Produkt Kaiser Teller Waldpilz Suppe mit der Chargennummer 528219C93 könnten kleine Metall- und Gummiteile enthalten sein, womit eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Die betroffene Ware ist nicht zum Verzehr geeignet, wie die Unilever Austria GmbH mitteilt.

Knorr ruft Waldpilz-Suppe zurück: Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist betroffen

Betroffen ist auschließlich das Produkt mit der genannten Chargennummer und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04/2027. Beides ist auf der Rückseite des Produkts zu finden. Alle anderen Produkte der Marke Knorr sind sicher und können weiterhin konsumiert werden.