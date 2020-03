Währungsfonds: Coronavirus ist ein globales Problem geworden

Großes Problem ist Unsicherheit

Der größere Teil, ganze zwei Drittel, beruhe auf der "Unsicherheit": Diese drücke sich aus in mehr Zurückhaltung der Konsumenten, geringere Zukunftsinvestionen der Unternehmen sowie einer knapperen Kreditverfügbarkeit. "Momentan kämpfen wir mit dieser Unsicherheit", räumte Georgieva ein, die allerdings das Finanzsystem besser gerüstet sieht als vor der Krise von 2008/2009.

Der IWF befürchtet eine Kreditverknappung, die einzelne anfällige Länder in Schwierigkeiten bringen könnte. Noch sei es nicht so weit, aber Wachsamkeit sei angebracht, so die Währungsfonds-Chefin: "Eine Lehre war: Besser, man tut zu viel als zu wenig."

Es gebe aber auch positive Neuigkeiten. So sei es erfreulich, dass in China mittlerweile 60 Prozent der Produktionskapazitäten wieder ihre Arbeit aufgenommen hätten. In den nächsten Wochen würden 90 bis 100 Prozent des normalen Zustandes erreicht werden, sagte Georgieva unter Berufung auf chinesische Behörden.