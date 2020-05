Waagner Biro will Umsatz verdoppeln

Aber nicht überall. Jost: "In England, speziell in London, gibt es eine Art Sonderkonjunktur." Mit der England-Tochter Qualter Hall hofft Jost, künftig auch stärker ins Geschäft mit Hochwasserschutz zu kommen. Etwa mit Wehranlagen, die bei Springfluten den Rückstau und Überschwemmungen etwa entlang der Themse verhindern. Dass die Wiener Brückenbauer auch auf diesem Gebiet firm sind, zeigt der Auftrag für die größte Hubbrücke in Europa. Um 50 Millionen Euro baut Waagner Biro derzeit die Antriebe für die Brücke über der Einfahrt zum Hochseehafen von Rotterdam. Jost: "Da geht es darum, zwei Brückenfelder, das jedes fast 500.000 Tonnen wiegt, in 90 Sekunden mehr als 30 Meter hoch zu heben." Dieses Know-how soll in den nächsten Jahren verstärkt Aufträge für die Nutzung von Wasserstraßen und Häfen in die Bücher bringen.