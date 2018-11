Waagner-Biro: Grossnigg erhält Zuschlag für Bühnentechnik-Tochter

Sie war die letzte von drei Interessentinnen, die noch im Rennen war. Die grosso holding GmbH hat in der heutigen Gläubigerausschusssitzung des Insolvenzverfahrens der Waagner-Biro AG als Bestbieterin den Zuschlag für den Verkauf der Waagner-Biro Austria Stage Systems AG erhalten. Der Kauf wurde bereits von Insolvenzrichter Martin Ogris genehmigt. Das Unternehmen rund um den Mehrheitsgesellschafter Erhard Grossnigg ist damit 100-Prozent-Eigentümerin des auf Bühnentechnik spezialisierten Betriebs mit aktuell 100 Mitarbeitern. In die Masse fließen 450.000 Euro, mit diesem Wert stand die Bühnentechnik zuletzt auch in den WBAG-Büchern.

Für die Insolvenzverwalterin Romana Weber-Wilfert steht nun der bereits eingeleitete Verwertungsprozess der Waagner-Biro Bridge Systems AG im Vordergrund. Mit der internationalen Käufersuche und Abwicklung des M&A Prozesses wurde Deloitte Financial Advisory GmbH beauftragt