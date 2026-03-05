Rüstung: VW prüft Bau von Militärfahrzeugen

Der deutsche Konzern Volkswagen prüft Berichten zufolge in seinem Werk in Osnabrück den Bau von Militärfahrzeugen. Unter strenger Geheimhaltung seien dort zwei Armeefahrzeuge auf Basis der VW-Modelle Amarok und Crafter entwickelt worden, berichten die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) und der NDR. Beide Fahrzeuge seien kürzlich auf der Militärmesse Enforce Tac in Nürnberg gezeigt worden - ohne VW-Logo auf dem Stand eines Spezialisten für Fahrzeugumrüstung.

VW bestätigte die Entwicklung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa), hielt sich zur weiteren Planung aber bedeckt. "Das Volkswagen-Werk Osnabrück hat in den vergangenen Monaten verschiedene Fahrzeugkonzepte entwickelt und diese auf der Enforce Tac präsentiert, um mögliche Marktchancen und Perspektiven auszuloten", teilte eine Sprecherin des Standorts mit. "Ob und in welchem Umfang sich daraus konkrete Projekte ergeben, ist derzeit offen."