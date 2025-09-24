Von 189 Vorständen in heimischen Unternehmen nur 26 Frauen

Während der Frauenanteil in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen in Österreich in den vergangenen drei Jahren mit 31,5 Prozent knapp über der gesetzlichen Mindestquote von 30 Prozent verharrte, kletterte die Anzahl weiblicher Vorstände mit 13,8 Prozent auf ein Rekordniveau. Dennoch sind noch immer 31 von 54 Vorstandsgremien rein männlich besetzt, wie aus einer Erhebung des Beratungsunternehmens EY von heute, Mittwoch, hervorgeht.

Für die Analyse hat EY den Angaben zufolge die 54 im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten Unternehmen Österreichs herangezogen.

Deutlich höher ist der Frauenanteil mit 31,5 Prozent in den Aufsichtsräten der heimischen Börsenunternehmen. In absoluten Zahlen gesprochen sind von 520 Aufsichtsratsmitgliedern 164 Frauen.