Neues Netzwerk: Eine Allianz für weibliche Führungskräfte

Es war ein starker Auftakt – weil das Thema wichtig, die Podiumsgäste hochkarätig und der Gästezulauf riesig waren. Die Women Leadership Alliance, initiiert von Wajden Byloff als Vorstandsvorsitzende, kam zu ihrer ersten Veranstaltung zusammen. Getragen wird das neue Netzwerk vom WdF, dem Wirtschaftsforum der Führungskräfte. Der KURIER ist Medienpartner, Sandra Baierl moderierte den Abend.

Beim Event am Dienstag Abend in der Industriellenvereinigung (IV) sprach Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner über das Faktum, dass seit Juli keine einzige weibliche CEO in den ATX-Unternehmen zu finden ist. „Das macht mich betroffen“, sagte die Frauenministerin. Frauen würden zurückgedrängt werden, hier und in anderen Ländern auch. Dabei gebe es güte Gründe dafür, die Teilhabe von Frauen in der Wirtschaft zu ermöglichen. „Es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, Frauenkarrieren zu ermöglichen und es müsse auch in den Führungsetagen gelebte Realität werden“, so Holzleitner.