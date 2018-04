Volkswagen: VKI fordert Schadenersatz und Hardware-Nachrüstung

Indes setzten die deutschen Ermittler am Donnerstag ihre Hausdurchsuchungen bei Porsche fort. Sie sicherten in der Zentrale in Stuttgart-Zuffenhausen weitere Daten. Bereits am Mittwoch waren 33 Staatsanwälte und 170 Polizisten im Einsatz. Zwei aktive und ein früherer Porsche-Manager stehen im Verdacht des Betruges und der irreführenden Werbung im Zusammenhang mit der Abgasmanipulation.