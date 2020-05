Voestalpine: Neue Hochöfen im Ausland?

Weit mehr Sorgen machen dem voestalpine-Boss die Energie- und Umweltpolitik der EU. Durch die geplante weitere Reduktion der CO 2 -Emissionen bis 2030 um bis zu 45 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 sei die energieintensive Industrie in Europa – vor allem Stahl und Zement – gefährdet und drohe abzuwandern. Wer mehr Kohlendioxid ausstößt als ihm zusteht, muss dafür " Verschmutzungszertifikate" kaufen. Die EU will dafür einen Mindestpreis von 30 bzw. 40 Dollar je Tonne CO 2 festlegen. Das würde die voestalpine laut Eders Rechnung zwischen 2021 und 2030 in Summe 2,3 Milliarden Euro kosten. Was Eder besonders schmerzt: Die Hochöfen der Voest zählen mit einem CO 2 -Ausstoß von 1,4 bis 1,5 Tonnen pro Tonne Stahl zu den "saubersten" in ganz Europa.