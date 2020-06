Voest: Plastik-Verkauf fettet Ergebnis auf

Eder

Optimistisch ist voestalpine-Chef WolfgangEder trotz der flauen Konjunktur für das gesamte Geschäftsjahr. Die Auftragsbücher seien voll und die Werke voll ausgelastet. Beim Ergebnis erwarteteine leichte Steigerung. Beitragen soll dazu die robuste Konjunktur in den USA und, die Konjunktur inbleibt aber weiter schwach.

Hoffnung schöpft die voestalpine für die künftige EU-Klimapolitik. Zwar hat die EU die Reduktion des -Ausstoßes um 30 Prozent bis 2020 beschlossen. Allerdings soll es Ausnahmen für die energieintensive Industrie geben. So sollen Unternehmen mit dem geringsten Ausstoß mit zusätzlichen Gratiszertifikaten „belohnt“ werden. In Summe werde der Klimaschutz allerdings, so Eder, zusätzlich Geld kosten.

Die Aktie konnte vom Gewinnanstieg nicht profitieren, sie fiel um knapp 3 Prozent. Die Analysten hatten – bereinigt um die Einmalerträge – einen höheren Gewinn erwartet.

