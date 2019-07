Viel Wind: Bevölkerung will rasche Errichtung von Ökostrom-Kraftwerken

Große Mengen sauberer Strom

Diese 176 Windräder können 380.000 Haushalte mit sauberem, umweltfreundlichem Strom versorgen, was rund zwei Prozent des heimischen Stromverbrauches entspricht. „In einer Zeit, in der der Erneuerbaren-Anteil in Österreich im Sinken begriffen ist, der Treibhausgasausstoß steigt und die Ziele beim Klimaschutz bisher nicht erreicht werden, hat die Bevölkerung in Österreich verstanden, was zu tun ist“, sagtt Moidl und fordert die österreichische Politik auf, einen nationalen Schulterschluss für den Klimaschutz in dieser Woche zu schaffen und gemeinsam eine Lösung für das Ökostromgesetz zu finden, dass bereits genehmigte Ökostromkraftwerke endlich errichtet werden können