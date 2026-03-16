Vergaberecht: „Es wurde ein Lernprozess angestoßen“

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Bei öffentlichen Aufträgen müssen neben dem Preis jetzt auch andere Kriterien wie Nachhaltigkeit, Innovation, soziale Aspekte und regionale Lieferketten stärker als bisher berücksichtigt werden. Das sieht eine Novelle des Vergaberechts vor, die am 1. März in Kraft getreten ist. Die Vergaberechtsexperten Phillipp Pallitsch und Ayo-Victor Hübl von der Wiener Kanzlei Dorda sehen darin auch Chancen für innovative und nachhaltige kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups.

Grundlagen geschaffen Der Gesetzgeber habe jedenfalls die Grundlagen dafür geschaffen. Mit der Gesetzesänderung werde ein Lernprozess angestoßen. Bis er durchsickere, werde es aber dauern, sagt Pallitsch. Der Preis werde wohl auch weiterhin das dominante Kriterium bleiben, öffentliche Auftraggeber werden sich aber Gedanken machen müssen, welche qualitativen Kriterien sie hinzufügen können, sagt Hübl. Das Vergaberecht entwickle sich zunehmend zu einem wirtschafts- und strukturpolitischen Steuerungsinstrument. Strategische Vergabe gewinne an Bedeutung.

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Umdenkprozess Unternehmen könnten ihre Ideen einbringen und Konzepte vorlegen, in denen etwa innovative oder nachhaltige Aspekte betont werden. Das werde auch zu einem Umdenkprozess bei den Auftraggebern führen. Auch Kleingemeinden könnten etwa Prozesse so optimieren, dass sie langfristig Geld einsparen, beispielsweise mit Künstlicher Intelligenz. Sie müssten aber lernen, über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur kurzfristig zu denken, sagt Pallitsch: „Es wird Best-Practice-Beispiele brauchen, von denen sich andere etwas abschauen können.“ Höhere Schwellenwerte Neu sind auch höhere Schwellenwerte für Direktvergaben. Bauaufträge bis 200.000 Euro und Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis 143.000 Euro können ohne klassische Ausschreibung direkt vergeben werden. Auch bisher wurden die Schwellenwerte jährlich durch Verordnungen angehoben. Das sei ins Dauerrecht übernommen worden, sagen die Experten. Die Kosten von Ausschreibungen seien im Vergleich zum Auftragswert oft sehr hoch. Man wollte eine Möglichkeit schaffen, niederschwellig Aufträge vergeben zu können. Das komme Kommunen zugute, die keinen hohen Beschaffungsbedarf und wenig rechtliches Know-how haben. Müsse etwa eine Friedhofsmauer repariert werden, könne dies rasch passieren.

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