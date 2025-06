Verfrühte Zugabfahrt: Fahrgäste haben Anspruch auf Entschädigung

Wird die Abfahrt eines Zuges um 60 Minuten oder mehr vorverlegt, haben Fahrgäste Anspruch auf Entschädigung. Das hat die Regulierungsbehörde Schienen-Control per Bescheid festgestellt.

Demnach sei eine Vorverlegung dieser Art einem Zugausfall gleichzusetzen und Bahnunternehmen zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 25 Prozent des Ticketpreises verpflichtet, teilte die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte in einer Aussendung am Donnerstag mit.