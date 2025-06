ÖBB stellt Weichen im Fernverkehr: Doppelstöckige Railjets ab 2026

Was die Westbahn bereits seit Jahren macht, planen nun auch die Österreichischen Bundesbahnen für die Weststrecke: Ab Ende 2026 schicken die ÖBB doppelstöckige Züge im Fernverkehr auf die Schiene.

Am Mittwoch war ein erster Blick auf und in einen der 14 Doppelstock-Railjets mit jeweils fast 500 Plätzen, die von der Schweizer Firma Stadler gebaut werden, in Wien möglich.

Der sechsteilige Zug ist rund 160 Meter lang , bietet insgesamt 486 Sitzplätze und soll mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h unterwegs sein. An Bord verspricht die ÖBB im Zuge der Pressekonferenz viel Komfort: WLAN, digitale Sitzplatzanzeigen, Steckdosen mit USB-Anschlüssen, Klimaanlage, Gepäckracks mit NFC-Sicherung, ein neues Informationssystem mit Echtzeitdaten sowie einzelne Arbeitssitzplätze.

Der Zugang erfolgt über Niederflureinstiege, was einen schnelleren Fahrgastwechsel ermöglichen und insbesondere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Kinderwägen oder schwerem Gepäck entgegenkommen soll, betont ÖBB-CEO Andreas Matthä. "Als ÖBB haben wir bereits seit vielen Jahren Doppelstockzüge im Nahverkehr im Einsatz und setzen mit dem neuen doppelstöckigen Fernverkehrszug einen weiteren Meilenstein im modernen Schienenverkehr." Die Kapazitäten würden so deutlich steigen.

"Bis 2030 investieren wir rund 19,7 Mrd. Euro in den Ausbau des heimischen Bahnnetzes, was die Kontinuität und Modernisierung der österreichischen Bahninfrastruktur sichert. Zudem investieren die ÖBB rund 6,1 Mrd. Euro bis 2030 in ihre Flotte", erklärt Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.

Wo fahren die Züge?

Die 14 Doppelstockzüge werden vorerst nur auf der Weststrecke unterwegs sein. Auf der Südstrecke sollen sie dann nach Fertigstellung des Semmeringbasistunnels verkehren. Zugelassen sind die Züge nicht für Österreich, sondern auch für Deutschland und die Slowakei. "Die Fahrzeuge sind außerdem sehr stark motorisiert, was dazu führen wird, dass Verspätungen schnell wieder aufgeholt werden", so ÖBB-CEO Matthä. Bis 2030 plane man, insgesamt 330 neue Züge in "den Dienst zu stellen".