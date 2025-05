Die Wirtschaftsflaute drückt natürlich auch die Transportmengen auf der Straße, die Frächter haben freie Kapazitäten und ein Überangebot an Lkw. Und die Baustellen der sich in einem katastrophalen Zustand befindlichen Deutschen Bahn werden die ÖBB bis 2027 tangieren. Die zahlreichen Umleitungsstrecken verursachen enorme Mehrkosten.

Obendrein brach der Agrarlogistikmarkt zusammen. Die RCG war im Vorjahr mit 200.000 Tonnen pro Monat die Nummer eins bei den Agrartransporten für die Ukraine. Jetzt aber fahren die Getreideschiffe wieder. „Der Agrarlogistikmarkt befindet sich aktuell in einer seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie da gewesenen Ausnahmesituation“, erklärt RCG-Sprecherin Maria Magdalena Pavitsich .

„Der Schienengüterverkehr in Europa und Österreich stirbt. Zwar langsam, aber er stirbt“. Roman Hebenstreit Chef Gewerkschaft vida

Ruf nach höheren Beihilfen

Für diese Bereiche gibt es vom Bund alljährlich Förderungen, zuletzt mehr als hundert Millionen. Zu wenig, moniert man bei der RCG dringend eine kräftige Erhöhung. Die Beihilfen seien seit 2019 nicht valorisiert worden, die Kosten aber um 30 bis 50 Prozent gestiegen. RCG-Chef Clemens Först, ein ehemaliger McKinsey-Manager, will selbst lieber keinen Kommentar abgeben.

In der Regierung wird über das Thema noch verhandelt. Eine Aufstockung der Beihilfen erscheint vor dem Hintergrund der angespannten Budgetlage allerdings sehr fraglich. Man werde seitens des Eigentümers gemeinsam mit den ÖBB an einer Lösung arbeiten, hört man aus dem Ministerium von Peter Hanke (SPÖ). Ziel müsse sein, die Logistik auf der Schiene attraktiv beizubehalten.

Effizienz und Flexibilität steigern, neue Kundengruppen ohne eigenen Bahnanschluss, mittelständische Unternehmen – damit will die RCG gegensteuern. Die Flotte an Waggons und Loks, viele von Fremdfirmen angemietet, soll verkleinert werden, natürliche Abgänge bei Mitarbeitern derzeit nicht nachbesetzt werden. Sowie die Infrastruktur europaweit verbessert werden. „Einen Zug durch Europa zu fahren muss so einfach sein wie einen Lkw“ (Pavitsich).

Würde man den Einzelwagenverkehr einstellen, „bedeutet das 2,7 Millionen Lkw-Fahrten mehr“, rechnet Hebenstreit vor und warnt bei Nicht-Erreichen der Klimaziele vor Milliardenstrafen für Österreich. Er fordert „so etwas wie ein Klimaticket für Güter“. Kosten für die Staatskasse 400 bis 500 Millionen.

Bei aller Misslichkeit ist die Rail Cargo aber noch besser unterwegs als etliche Konkurrenten in der EU. Die Deutsche Cargo fuhr zuletzt 357 Verlustmillionen ein, die Tschechen 40 und die Schweizer 69 Millionen.

ÖBB-Chef Matthä dürfte doch länger bleiben

Der ÖBB-Holding dürfte ihr Chef noch länger erhalten bleiben. Der Vertrag von CEO Andreas Matthä endet mit Juni 2026, er hatte ursprünglich angekündigt, keine Verlängerung anzustreben. Kann auch mit seiner früheren Chefin zusammenhängen, der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler. Wie man jetzt hört, soll der SPÖ-nahe Matthä doch um zwei bis drei Jahre länger an Bord bleiben. Sein Verhältnis zu SPÖ-Minister Peter Hanke soll sehr gut sein, aus Hankes Zeit im Wiener Rathaus. Wäre vermutlich auch nicht klug, mitten in der Krise jenen Mann gehen zu lassen, der die ÖBB am besten kennt.

Aufsichtsrat



Ende Mai soll der Holding-Aufsichtsrat neu bestellt werden. Aufsichtsrats-Chefin Brigitte Ederer „würde gerne weitermachen“, sagte sie dem KURIER. Stark anzunehmen, dass die ehemalige SPÖ-Politikerin und Siemens-Spitzenmanagerin von Hanke wieder ernannt wird. ÖVP und Neos sollen je einen Vertreter erhalten und sondieren noch.

