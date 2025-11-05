Verbund mit stabilem Umsatz, dafür aber weniger Gewinn

Der teilstaatliche Stromkonzern Verbund hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres etwas weniger Gewinn verbucht.

Die schlechte Wasserführung und die Verlängerung der Gewinnabschöpfung ließen den Konzerngewinn um 12,6 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro sinken, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Umsatz stieg geringfügig um 0,7 Prozent auf 5,88 Mrd. Euro. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde nach unten korrigiert.

Das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis erreichte 1,16 Mrd. Euro und lag damit um 22,2 Prozent unter dem Vorjahreswert, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 19,6 Prozent auf 2,11 Mrd. Euro zurück. Ergebnisbelastend wirkte neben der niedrigeren Wasserführung die staatliche Gewinnabschöpfung, die in den ersten drei Quartalen heuer 112,0 Mio. Euro ausmachte, so der Stromkonzern.