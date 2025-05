Vatertag 2025: Welche blumigen Geschenkideen heuer im Trend liegen

Wenn am 8. Juni 2025 der Vatertag gefeiert wird, stehen in ganz Österreich die Männer im Mittelpunkt. Eine schöne Gelegenheit, mit einem durchdachten Blumengeschenk Wertschätzung zu zeigen. "Auch Männer freuen sich über Topfpflanzen oder einen schönen Sommerblumenstrauß. Schon seit einiger Zeit sind daher auch zum Vatertag Blumen- und Pflanzenarrangements überaus beliebte Geschenke", sagt Monika Burket, Vorsitzende des Wiener Blumengroßhandels in der Wirtschaftskammer Wien.

Trend: Gemüse aus eigenem Anbau Die Auswahl an möglichen Geschenken ist groß. Für Hobbygärtner beispielsweise sind Gemüsepflanzen, Kräuter und essbare Blüten ideale Präsente. "Der Trend zum Selbstversorger-Garten hält an, ob im Hochbeet, Beet oder Trog. Denn der Genuss von selbst angebautem Salat, Tomaten, Radieschen oder einer anderen Gemüsesorte ist einfach unschlagbar", so Monika Burket. Besonders gefragt sind heuer Sorten wie die Wildtomaten "Tommi Sunshine", Erdnüsse oder Duftpelargonien mit Zitronen- oder Cola-Geschmack. Sie vereinen kulinarischen Nutzen mit optischer Attraktivität.

Kräuter als ideales Geschenk für Grillfreunde Für Grillfreunde sind aromatische Kräuter wie Oregano, Basilikum, Rosmarin, Thymian ein willkommenes Geschenk. "Männer sind meist die Grillmeister in der Familie und freuen sich, wenn sie ihre zubereiteten Speisen mit aromatischen Kräutern verfeinern können", so Burket. Besonders edel wirken sie in hübschen Steintöpfen oder Weidekörben – gerne kombiniert mit nützlichem Grillzubehör. Mit Olivenbäumchen, Oleander, Myrte sowie diverse Zitruspflanzen oder auch Wandelröschen, Agapanthus, Strauchmargeriten und Bougainvillen lässt sich Urlaubsgefühl nach Hause holen. "Diese Pflanzen lieben sonnige, warme Plätze und bringen mediterranen Charme auf Balkon oder Terrasse", so Burket.

Blumengroßhandel berät bei richtiger Wahl und Pflege Ob nun ein klassischer Blumenstrauß, Kräuter, Gemüsepflanzen oder mediterrane Topfpflanzen gewählt werden – der Blumengroßhandel unterstützt nicht nur bei der Auswahl, sondern bietet auch professionelle Beratung für die richtige Pflege der Pflanzen: "Die Blumengroßhändler werden mit ihrer fachlichen Kompetenz und Erfahrung auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass die Vatertagsgeschenke viel Freude bereiten", so Burket. Die Geschichte des Vatertags beginnt übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts, als er 1910 erstmals in den USA gefeiert wurde. Die Initiative geht auf Sonora Smart Dodd zurück, der analog zum Muttertag auch die Väter ehren wollte. In den 1970er-Jahren wurde der Vatertag in Amerika schließlich von US-Präsident Richard Nixon als Feiertag festgesetzt. In Österreich wurde der Vatertag 1955 eingeführt und wird seither an jedem zweiten Sonntag im Juni gefeiert