USA bieten EU im Streit Boeing/Airbus Kompromiss an

Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass der US-Vorschlag die Unterstützung der EU findet. Der seit 16 Jahren schwelende Streit ist der längste, der bei der WTO anhängig ist. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob staatliche Kredite an Boeing und Airbus als illegale Beihilfen zu bewerten sind. Die WTO hatte 2019 einer Klage der USA bereits stattgegeben, Strafzölle auf EU-Waren im Volumen von 7,5 Mrd. Dollar (6,4 Mrd. Euro) verhängen zu dürfen. Am Dienstag dann hatte die WTO erklärt, auch die EU dürfe Strafzölle auf US-Waren im Volumen von vier Mrd. Dollar erheben. EU und USA hatten anschließend erklärt, sie seien an einer Verhandlungslösung interessiert.