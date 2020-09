US-Haushaltsbehörde: Verschuldung dürfte drastisch steigen

Die Staatsverschuldung in den USA dürfte sich nach Berechnungen der Haushaltsbehörde CBO in den nächsten 30 Jahren drastisch erhöhen. Sie werde im Jahr 2050 bei etwa 195 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes liegen, teilte das CBO am Montag mit. Im laufenden Jahr werde der Wert bei 98 Prozent liegen, nach 79 Prozent im Jahr 2019.