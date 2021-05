US-Fahrdienstleister Uber startet nun auch in Graz

Der US-Fahrdienstleister Uber bietet nach Salzburg und Wien nun auch in Graz mit der App "UberX" vorbestellte Fahrten zu einem im Voraus fixierten Pauschalpreis an. Ein Taxameter läuft nicht mit, der vereinbarte Tarif darf im Nachhinein nicht überschritten werden.

Auch normale Fahrt buchbar

Zusätzlich sei in Graz auch eine klassische Taxifahrt mit "Uber Taxi" über die App buchbar, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Martin Essl, Uber-Österreich-Chef, ergänzte: "In den letzten Wochen haben wir viele Gespräche mit lokalen Taxiunternehmerinnen und -unternehmern geführt und nun genügend Fahrzeuge auf unserer Plattform, um ein zuverlässiges und effizientes Service bieten zu können."