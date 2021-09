US-Essenslieferdienst DoorDash beteiligt sich an Flink

Der US-Konzern DoorDash steigt Insidern zufolge beim deutschen Lebensmittel-Blitzlieferdienst Flink ein. Bei dem Deal werde Flink mit 2,5 Milliarden Dollar (2,1 Mrd. Euro) bewertet, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Demnach sammelt das vor weniger als einem Jahr gegründete Unternehmen bei Investoren 600 Mio. Dollar ein.

Erst im Juni hatte Flink bei einer Finanzierungsrunde 240 Mio. Dollar eingenommen. Damals waren auch Investoren wie Prosus und Mubadala Capital an Bord gekommen und Flink ging eine Partnerschaft mit dem Rewe-Konzern ein. Den Insidern zufolge sollen die Alt-Investoren ebenfalls wieder Geld in das Unternehmen stecken.

Keine Bestätigung

Ein Flink-Sprecher wollte das nicht kommentieren. DoorDash war zunächst nicht erreichbar. Die US-Amerikaner sollen seit Längerem an einem Eintritt in den deutschen Markt basteln, wo sie auf den Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com und den DAX-Konzern Delivery Hero treffen.

Mit einer neuen Finanzierungsrunde würde Flink den deutschen Konkurrenten Gorillas überholen. Das Unternehmen wird aktuell mit einer Milliarde Dollar bewertet und verhandelt bereits seit Monaten mit Investoren über eine Geldspritze, um weiter expandieren zu können. Der gesamte Lebensmittel-Liefermarkt boomt seit der Coronakrise. Allein in Europa sind in diesem Sektor neben Flink, Gorillas und Delivery Hero mit Foodpanda auch der türkische Anbieter Getir aktiv sowie unter anderen Weezy, Dija, Jokr und GoPuff. Alle Anbieter haben sich auf die Fahne geschrieben, die Lebensmittel innerhalb kürzester Zeit - meist per Fahrradkurier - zum Kunden zu bringen.