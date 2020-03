US-Börsen zur Eröffnung klar im Minus

Die US-Börsen haben am Donnerstag klar im Minus eröffnet. Die jüngste Abwärtsbewegung der Wall Street setzte sich somit fort. Eine Entspannung zeichnete sich am US-Aktienmarkt somit nicht ab.

Geschäftsklima eingebrochen

Der Dow Jones fiel gegen 14.50 Uhr um 2,87 Prozent auf 19.327,38 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gab um 2,59 Prozent auf 2.335,12 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor etwas weniger stark um 1,02 Prozent 6.918,70 Einheiten.

Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft schlagen sich zunehmend in Konjunkturdaten nieder. So ist das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im März noch stärker eingebrochen als erwartet. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel im Monatsvergleich um 49,4 Punkte auf minus 12,7 Zähler. Dies ist der stärkste jemals ermittelte Rückgang. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang auf 8,0 Punkte erwartet.

Erstanträge gestiegen

Auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in den USA in der Vorwoche stärker gestiegen als erwartet. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt legten sie ebenfalls zu.

Auf Unternehmensseite wurde bekannt, dass der Pharmakonzern Abbott Laboratories von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfall-Zulassung für einen neu entwickelten Coronavirus-Test erhalten hat. Mit dem Molekulartest lasse sich das neuartige SARS-CoV-2-Virus nachweisen, das die Lungenkrankheit Covid-19 verursacht, teilte das Unternehmen mit.