US-Börsen erneut tiefrot - nach dem schwächsten Startquartal

Die Wall Street hat am Mittwoch erneut tiefrot geschlossen und damit den rekordhohen Abwärtsschub vom Startquartal fortgesetzt.

Im am Dienstagabend zu Ende gegangenen Jahresviertel hatte der S&P-500 wegen der Coronaviurs-Pandemie und den damit verbundenen Sorgen mit einem Verlust von 20 Prozent das schlechteste erste Quartal in seiner Geschichte verbucht. Und das, obwohl die Wall Street in den zwei Handelswochen davor eine rasante Erholungsbewegung gezeigt hatte.