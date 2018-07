US-Autozölle: Nulltarif wäre Verstoß gegen EU- und WTO-Recht

Die Entscheidung, ob Autoimporte in die USA künftig um 20 Prozent teurer werden, soll Ende Juli fallen. Die Rechtsgrundlage wäre so wie bei Stahl und Alu abermals eine angebliche Gefährdung der nationalen Sicherheit. Dieses Argument wird von Jennifer Hillman, Rechtsexpertin der Georgetown Universität und bis 2011 selbst WTO-Richterin, in der Luft zerpflückt.

„Haben die USA legal gehandelt? Nein, absolut nicht, nie und nimmer“, sagte sie jüngst bei einer Podiumsdiskussion. Weder seien die USA übermäßig von Stahlimporten abhängig, noch gehe von Partnern wie EU oder Kanada im Kriegsfall eine Gefahr aus. Die USA vermischten zudem unzulässigerweise nationale und wirtschaftliche Sicherheit. Hillman ist fest überzeugt, dass die klagenden Staaten von der WTO Recht erhalten und die USA verlieren: „Die Wahrscheinlichkeit ist 100 Prozent.“