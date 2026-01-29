Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im abgelaufenen Jahr 2025 hat die Zahl der neu gegründeten Unternehmen deutlich zugelegt. Österreichweit wurden 39.978 neue Firmen gegründet, das waren um 9,4 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) spricht von einem Gründerboom, die Dynamik sei bei junge Menschen und Frauen besonders ausgeprägt. Das Durchschnittsalter der Gründerinnen und Gründer lag bei 36,4 Jahren, fast jedes zweite Unternehmen wurde von einer Frau gegründet.

Einer Umfrage des WKÖ-Gründerservice zufolge ist mehr Flexibilität in der Lebensgestaltung das wichtigste Motiv für die Selbstständigkeit. Dahinter folgt der Wunsch, sein eigener Chef zu sein und der Wunsch, sein Einkommen zu steigern. Äußerer Druck habe lediglich bei 1,6 Prozent der Befragten zur Gründung eines Unternehmens geführt. Mit knapp 83 Prozent starteten die meisten Gründerinnen und Gründer 2025 mit einem Einzelunternehmen. Unternehmen gründen: WKO fordert bessere Bedinungen Die meisten Firmengründungen gab es in den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT, Werbung und Marktkommunikation, Versand-, Internet- und allgemeiner Handel und bei den persönlichen Dienstleistungen. Nach WKO-Sparten entfielen 38,2 Prozent der Neugründungen auf Gewerbe und Handwerk, 25,6 Prozent auf den Handel und 21,4 Prozent auf Information und Consulting.