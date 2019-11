Unsicherheit unter KMU nimmt zu

Die Stimmung in den heimischen Klein- und Mittelbetrieben (KMU) hat sich im Herbst 2019 laut einer Umfrage der Creditreform eingetrübt. Vor allem bezüglich der künftigen Entwicklung der Auftragslage sind die Unternehmen pessimistischer geworden, wie aus der Befragung hervorgeht. Positiv stach jedoch die Baubranche heraus.

Gedämpfte Stimmung

Nach Höchstwerten im Herbst 2018 habe die Stimmung seit dem heurigen Frühling gedreht. Die Konjunktur in Österreich habe in den vergangenen Monaten an Fahrt verloren und auch internationale Faktoren - wie die anhaltenden Handelskonflikte, der Brexit und die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ( EZB) - würden die Sorgen der Unternehmer schüren. "Dazu kommen die Unsicherheiten, welche Maßnahmen nun die Politik zur Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele tatsächlich treffen wird, Stichwort CO2-Steuer", heißt es in der Aussendung der Creditreform.