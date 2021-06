Briten wollen Schotten das Pfund verwehren

Am 18. September entscheiden die Schotten via Referendum, ob sie beim Königreich verbleiben oder sich davon abspalten werden (mehr dazu...). Die Befürworter eines Verbleibs im Königreich liegen laut Umfragen in Führung, allerdings schwindet ihr Vorsprung.

Der britische Finanzminister George Osborne ( Bild) hat den Schotten mit dem Rauswurf aus dem Pfund gedroht, sollten sie sich bei ihrem Referendum im September für die Unabhängigkeit entscheiden. "Wenn Schottland sich von Großbritannien entfernt, dann entfernt es sich auch vom britischen Pfund", sagte er am Donnerstag in Edinburgh. Es gebe dann "keinen rechtlichen Grund" für eine gemeinsame Währung.