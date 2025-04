Umfrage in Industrie zeigt "Comeback der Zuversicht"

Die Stimmung in Österreichs Industrie hat sich zu Jahresbeginn etwas verbessert . Der Konjunkturbarometer der Industriellen Vereinigung (IV) für das erste Quartal 2025 lag mit 1,8 Punkten erstmals seit Mitte 2023 wieder im positiven Bereich . Die IV warnt aber vor einem verfrühten Optimismus, allem voran wegen der US-Zollpolitik.

Geschäftslage zwar negativ, aber nicht mehr so sehr

Das Barometer für die aktuelle Geschäftslage bleibt per saldo negativ mit minus vier Punkten. Aber auch hier verbesserte sich der Wert erstmals seit Mitte 2021. Die Erwartungen für die Geschäftslage in sechs Monaten legten deutlich auf plus sieben Punkte zu.

Die IV warnt in ihrer Aussendung aber, dass "seit der Erhebungsperiode zusätzliche handelspolitische Risiken aufgekommen" sind, womit wohl die Handelspolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump gemeint ist.