Überteuert? Behörde hat Flüge Wien-Brüssel im Visier

So habe man beobachtet, dass die Preise für bestimmte Tagesflüge in die EU-Hauptstadt binnen weniger Monate von rund 600 auf mehr als 800 Euro gestiegen seien. Besonders bei gefragten Flugzeiten am Morgen und Abend hätten die Preise angezogen. „Reiseveranstalter haben dazu nicht nur eine Fülle an Daten, sondern auch etliche Beschwerden (über die gestiegenen Preise)“, sagte BWB-Generaldirektor Theodor Thanner am Rande einer Veranstaltung in Brüssel zu Parr. Angesprochen ist damit die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA). Seit die Deutschen 2016 nämlich auch noch Brussels Airlines übernommen haben, gibt es ein Monopol auf der Strecke.

Austrian fliege Brüssel 26-mal in der Woche an und Brussels 20-mal, sagt AUA-Sprecher Peter Thier zum KURIER: „Es ist das gute Recht der BWB, sich einzelne Strecken anzusehen. Wir werden alle Informationen zur Verfügung stellen.“ Die eigenen, marktunabhängigen Preise habe man nicht erhöht. Darüber hinaus gebe es aber eine „dynamische Preisbildung, abhängig von Angebot und Nachfrage“, so Thier. Und das führe dazu, dass Tickets automatisch in eine höhere Preisklasse rutschen, wenn die billigere ausgebucht sei.