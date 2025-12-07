Die Schweizer Großbank UBS plant einem Medienbericht zufolge einen weiteren massiven Stellenabbau. Bis 2027 sollen rund 10.000 Arbeitsplätze wegfallen, wie die Schweizer Zeitung SonntagsBlick am Sonntag unter Berufung auf interne Informationen berichtete. Eine Stellungnahme der UBS auf Anfrage von Reuters lag zunächst nicht vor.

Gegenüber der Zeitung machte die Bank dem Bericht zufolge keine konkreten Angaben zu den Plänen, teilte jedoch mit, sie wolle den Stellenabbau "so gering wie möglich" halten. Dieser solle sich über mehrere Jahre erstrecken und vor allem durch natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen erreicht werden. Für die Schweiz rechne die Bank weiterhin mit rund 3.000 Kündigungen im Zuge der Integration der Credit Suisse.