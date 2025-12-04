Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Superreichen kommen nun auf insgesamt 15,8 Billionen Dollar und damit 13 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie aus einer Erhebung der Schweizer Großbank UBS und des Beraters PwC hervorgeht. „Wir erleben eine neue Welle der Vermögensschöpfung“, erklärte UBS-Manager Benjamin Cavalli. „Der KI-Boom führt zu massiv höheren Bewertungen von bereits etablierten Technologieunternehmen“, sagte UBS-Anlagestratege Max Kunkel. Dazu kämen aber auch neue Unternehmen in Bereichen wie Automatisierung, Robotik oder dem Gesundheitswesen, die technologische Innovationen kommerzialisierten.

Zahl der Milliardäre 2025 angestiegen Die Vermögen der Technologie-Milliardäre wie Meta-CEO Mark Zuckerberg, Oracle-Chairman Larry Ellison oder Nvidia-Lenker Jensen Huang kletterten insgesamt um 23,8 Prozent auf 3,0 Billionen Dollar. Mit 27,1 Prozent fiel die Wachstumsrate bei Unternehmern aus dem Industriesektor wie Elon Musk oder den Gründern des chinesischen Elektroautoherstellers BYD am höchsten aus. Das drittstärkste Plus verbuchten Milliardäre aus dem Finanzsektor. Die Zahl der Milliardäre kletterte weltweit auf 2919 von 2682. Mit 924 leben die meisten in den USA. Deutschland kam in Europa auf den Spitzenwert von 156 Milliardären, ein Viertel mehr als vor einem Jahr. In der deutlich kleineren Schweiz waren es praktisch unveränderte 84.

Milliarden durch Erbschaften Innerhalb eines Jahres wurden 91 Personen durch Erbschaften zu Milliardären. „Ein Drittel der Milliardäre ist bereits 70 Jahre oder älter“, erklärte Cavalli. In den nächsten 15 Jahren dürften sie 5,9 Billionen Dollar an ihre Kinder vererben. „Wir möchten uns bei der nächsten Generation in eine Poleposition bringen, den konkurrierenden Banken Marktanteile abnehmen und neue Kunden gewinnen.“ Über ein Drittel der Milliardäre habe mindestens einmal den Wohnort gewechselt, jeder Zehnte erwäge einen solchen Schritt. „Diese Entwicklung hat sich seit der Covid-Zeit stark beschleunigt“, erklärte Cavalli. Treiber der zunehmenden Mobilität seien die Suche nach Lebensqualität,

geopolitische Sorgen

und steuerliche Faktoren.