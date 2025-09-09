U-Haft über René Benko erneut verlängert

Der gestrauchelte Immobilienjongleur René Benko, der seit Ende Jänner 2025 in U-Haft sitzt, hat erneut eine Haftverhandlung und seine Enthaftung beantragt. Doch daraus wird nichts.

"Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus, ebenso vom Vorliegen des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr und auch der Verhältnismäßigkeit der Haft; die für die Untersuchungshaft relevanten Umstände haben sich nicht geändert. Die Untersuchungshaft wurde bis zum 10.11.25 verlängert, der 9.11.25 fällt auf einen Sonntag", heißt es in einer Aussendung des Landesgerichts Wien. "Gegen den Beschluss auf Verlängerung der Untersuchungshaft ist binnen drei Tagen eine Beschwerde an das OLG Wien möglich, somit bis Freitag, 12. September 25, 24.00h. Die Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und die Verteidigung gaben keine Erklärung ab."